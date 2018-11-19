NBA》逼出對手20次失誤 灰熊終止灰狼3連勝

M.加索拿下全場最高的26分13籃板3助攻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自從J.巴特勒（Jimmy Butler）改披七六人戰袍後，灰狼拿下3連勝，今天在主場迎戰近期也取得3連勝的灰熊，灰狼全場失誤滿天飛，總計有多達20次的失誤，讓灰熊以100：87順利收下4連勝。

第一節兩隊得分都不高，灰狼以20：17領先，第二節及第三節灰熊一如往常將他們的防手發揮得淋漓盡致，灰狼的每次進攻都非常吃力，而灰熊則由M.加索（Marc Gasol）和康利（Mike Conley）帶起得分攻勢，灰熊以81比62帶著雙位數領先進入決勝節，灰狼雖靠著羅斯（Derrick Rose）及薩里奇（Dario Saric）一度將分數追到僅剩8分，但M.加索的3分球澆熄了灰狼的反撲氣燄，最終灰熊就以100：87在客場帶走勝利。

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康利為球隊貢獻18分1籃板8助攻。（USA TODAY）

今天灰熊中鋒M.加索拿下全場最高的26分13籃板3助攻，康利則為球隊貢獻18分1籃板8助攻，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）13分2籃板1助攻，麥克（Shelvin Mack）12分1籃板2助攻。

而灰狼這邊羅斯拿下全隊最高的18分3籃板3助攻，湯斯（Karl-Anthony Towns）15分20籃板2助攻，卡文頓（Robert Covington）15分2籃板2助攻，A.威金斯（Andrew Wiggins）14分2籃板4助攻，薩里奇14分3籃板1助攻。

灰狼羅斯拿下全隊最高的18分3籃板3助攻。（美聯社）