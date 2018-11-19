羽球》香港賽中國隊一冠未得 混雙組合決賽還鬧內訌

中國組合王懿律（左）/黃東萍（右）混雙決賽意外落馬。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列香港羽球公開賽昨天落幕，日本在女單、女雙及混雙項目都奪下冠軍，堪稱最大贏家，反觀中國隊在此站比賽中就有多人傷退，原被看好最有把握奪冠的混雙搭擋王懿律/黃東萍，不但在決賽意外落馬不敵日本組合，還被發現疑似在比賽中鬧內訌。

在石宇奇、諶龍及何冰嬌等中國好手都因傷退出後，中國羽球男單、女單項目全軍覆沒，男雙、女雙也紛紛淘汰出局後，混雙搭擋王懿律/黃東萍便成中國羽球在香港站奪冠的最後希望。

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王懿律/黃東萍在混雙決賽交手的是日本組合渡邊勇大／東野有紗，而雙方過去5度碰頭，都是由王懿律/黃東萍拿下勝利，在上週兩隊人馬在中國福州賽交手時，中國組合不但直落二解決對手，第二局更僅讓日本組合拿6分。

沒想到比賽開打後，卻讓中國球迷全都跌破眼鏡，開局中國組合還曾以8：4領先，不過接著場上戰局卻大逆轉，王懿律/黃東萍開始自亂陣腳、失誤連連，先以18：21先丟一局，雖後中國組合還是沒能找回比賽的節奏，以14：21再掉一局，遭日本組合直落二痛宰。

日本組合渡邊勇大／東野有紗最後開心擁冠。（法新社）

賽後接受中媒《新浪體育》訪問談到此次失利時，王懿律分析：「可能是我們心態沒有擺正吧，在出現問題的時候沒有做好準備，沒有應對的辦法，所以比分落後之後很快就輸掉了比賽。」

而有眼尖的球迷發現，賽後王懿律曾伸出手想和搭檔黃東萍擊掌，但搭檔卻完全不予理會，擔心這對混雙組合是不是有了心結？對此王懿律則說：「我們只是在戰術不正確的情況下，出現了一些意見分歧，這是很正常的事。」他表示只要一打完比賽，兩人馬上就會一起討論。