NFL》恐怖聖徒攻防端宰制老鷹 轟48分拿九連勝（影音）

布里斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近況如虹的紐奧良聖徒隊今天再次繳出高水準的攻防表現，今天在主場以48：7痛擊費城老鷹。

近40歲的超級四分衛布里斯（Drew Brees）今天傳30成功22次，共傳出363碼和4次達陣，單場傳球評分並列個人本季最高的153.2分。聖徒只要布里斯在場上的九波進攻裡，有八次最後都成功得分。

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聖徒菜鳥接球員史密斯（Tre'Quan Smith）今天表現出色，一共接了10球157碼，有一次達陣，同時還有本場最遠的38碼接球。明星接球員湯瑪斯（Michael Thomas）雖只有4次接球，但也接了多達92碼並有一次達陣。

Tre'Quan Smith finds the end zone with a 15-yard touchdown grab! #PHIvsNO pic.twitter.com/XA89YdbXjB — New Orleans Saints （@Saints） 2018年11月18日

兩位明星跑鋒英格蘭（Mark Ingram）與Alvin Kamara一共衝球174碼，其中英格蘭有兩次衝球達陣，Kamara有一次37碼的接球達陣。

Brees hits Alvin Kamara on 4th down for another #Saints touchdown! #PHIvsNO pic.twitter.com/WdLkRILFwK — New Orleans Saints （@Saints） 2018年11月18日

聖徒不但在進攻端轟垮老鷹防線，同時防守上也給老鷹四分衛溫茲（Carson Wentz）極大壓力，溫茲這場比賽三次傳球被抄截同時還被擒殺三次，傳球評分僅31.9分。聖徒安全衛Chris Banjo個人就有兩記抄截演出。

Wentz throws his second INT of the day - easy money for @Chris1Banjo #PHIvsNO pic.twitter.com/iQew619Tmd — New Orleans Saints （@Saints） 2018年11月19日

聖徒隊這波九連勝是自2009賽季以來首次，而該年他們最後拿下了超級杯冠軍。另外這也是布里斯生涯第23次單場傳出至少四次達陣而未被抄截，也超越明星四分衛布雷迪（Tom Brady）得22次記錄成史上第一。