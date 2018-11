NFL》恐怖聖徒攻防端宰制老鷹 轟48分拿九連勝（影音）

布里斯。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕近況如虹的紐奧良聖徒隊今天再次繳出高水準的攻防表現,今天在主場以48:7痛擊費城老鷹。

近40歲的超級四分衛布里斯(Drew Brees)今天傳30成功22次,共傳出363碼和4次達陣,單場傳球評分並列個人本季最高的153.2分。聖徒只要布里斯在場上的九波進攻裡,有八次最後都成功得分。

聖徒菜鳥接球員史密斯(Tre'Quan Smith)今天表現出色,一共接了10球157碼,有一次達陣,同時還有本場最遠的38碼接球。明星接球員湯瑪斯(Michael Thomas)雖只有4次接球,但也接了多達92碼並有一次達陣。

Tre'Quan Smith finds the end zone with a 15-yard touchdown grab! #PHIvsNO pic.twitter.com/XA89YdbXjB

兩位明星跑鋒英格蘭(Mark Ingram)與Alvin Kamara一共衝球174碼,其中英格蘭有兩次衝球達陣,Kamara有一次37碼的接球達陣。

Brees hits Alvin Kamara on 4th down for another #Saints touchdown! #PHIvsNO pic.twitter.com/WdLkRILFwK

聖徒不但在進攻端轟垮老鷹防線,同時防守上也給老鷹四分衛溫茲(Carson Wentz)極大壓力,溫茲這場比賽三次傳球被抄截同時還被擒殺三次,傳球評分僅31.9分。聖徒安全衛Chris Banjo個人就有兩記抄截演出。

Wentz throws his second INT of the day - easy money for @Chris1Banjo #PHIvsNO pic.twitter.com/iQew619Tmd