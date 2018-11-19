NBA》詹皇對老東家開無雙轟51分 湖人撲滅熱火

詹姆斯上演飛身灌籃。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）西進後首度重返老東家熱火主場，首節手感超火燙拿19分、全場猛轟51分，刷新來到湖人隊後的得分新高，這也是湖人自「老大」布萊恩（Kobe Bryant）生涯最終戰的60分後，首度有能單場飆破50分，紫金大軍終場以113：97成功踢館，拿下近6戰第5勝。

詹姆斯今天回到熟悉的邁阿密，賽前先和老兄弟哈斯倫（Udonis Haslem）敘舊，但開賽毫不留情，一記精彩爆扣宣告詹皇駕到，挾帶著外線的高投籃命中率，詹皇單節飆進3顆三分彈、一人包辦19分，幫助湖人首節打完建立雙位數領先。

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如入無人之境的詹姆斯無人能擋，前三節打完就已經拿到42分，這是他本季第2場得分破40的比賽，《ESPN》在比賽打完前就列出一數據，詹姆斯是史上第3位在進入生涯第16個球季後，還能單季有至少2次40分比賽的男人，另外2人也是湖人球員，分別是布萊恩和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。

LeBron James put up 51 in Miami tonight!



: 51 REB | 6 3PM | 8 REB pic.twitter.com/xCI9xj6663 — NBA TV （@NBATV） 2018年11月19日

總計詹姆斯全場31投19中、包含6顆三分球，拿51分外帶8籃板，這是他生涯第12場得分破50的比賽，而卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）替補拿19分居次，庫茲馬（Kyle Kuzma）也有15分進帳，英葛蘭（Brandon Ingram）收獲13分，波爾（Lonzo Ball）6投1中只拿2分，但有6籃板7助攻貢獻。

熱火今天完全被詹姆斯的兇猛表現鎮壓，艾靈頓（Wayne Ellington）的19分已是全隊最高，當家中鋒懷塞德（Hassan Whiteside）也沒太多表現，只拿6分7籃板，而魏德（Dwyane Wade）因照顧早產女兒缺賽，未能與好友在場上交手。

詹姆斯拿51分寫本季新高。（今日美國）