滑冰》日本「滑冰王子」負傷奪冠 拄拐杖領獎粉絲心疼

日本「滑冰王子」羽生結弦昨拄柺杖出席頒獎典禮。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2018年ISU花式滑冰大獎賽俄羅斯站昨晚落幕，2屆奧運金牌、日本「滑冰王子」羽生結弦在負傷上場的情況下，在長曲比賽後段接連發生失誤，但還是拿下167.89分，最後以總計278.42分成績奪冠，也締造多項紀錄，但賽後他拄著拐杖出席記者會，仍讓全世界的粉絲心疼不已。

日本媒體先前指出，羽生是在俄羅斯當地時間17日早上的男單長曲的賽前訓練中，在練習後外四周跳（Loop jump）時不慎扭傷右腳踝，受傷後雖然馬上進行治療，卻一度痛到連想在冰上站穩都有困難，但他仍不願放棄，短時間內緊急修改了動作，最後也成功在長曲比賽完成三個四周跳，以超過第二名將近30分的成績奪冠。

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這也是羽生首次在同一季連兩個分站都收下冠軍，10次在分站賽奪冠也成為日本史上第一人，他也確定將挺進系列賽前6名才能參加、12月在加拿大溫哥華舉行的總決賽。

羽生結弦。（資料照，美聯社）

而賽後羽生雖然因傷無法參加表演，但之後拄拐杖登傷頒獎台的畫面仍令媒體和粉絲都十分心疼，日本滑冰聯盟花式溜冰強化部長小林芳子，昨則向媒體透露，羽生確定是右腳踝扭傷，今後會做進一步的詳細檢查，但因為受傷的部位仍有腫脹的情況，所以現在就是盡可能讓羽生不要走動。

羽生結弦昨拄拐杖領獎。（歐新社）

羽生在去年11月的日本NHK杯賽前訓練時，就曾摔傷同一個部位，當時需要一個月以上的靜養才恢復訓練，還差點影響到平昌冬奧備戰，所幸這次傷勢沒有去年嚴重，但醫生仍評估大概仍需要至少三週靜養。

賽後羽生也通過日本滑冰聯盟發表聲明，表示為了能參加12月6日的總決賽，將會「盡全力去療傷」，不過許多日本媒體仍指出，為了延續今後的運動生涯，羽生恐怕仍會選擇缺席總決賽和年底的全日本錦標賽。