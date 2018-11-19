NFL》拉克持續高檔 小馬痛宰泰坦奪四連勝（影音）

小馬隊拉克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印城小馬隊今天在主場迎戰田納西泰坦隊，靠著狀元四分衛拉克（Andrew Luck）幾近完美的表現，以38：10大破泰坦隊，收下四連勝。

拉克今天傳29成功23球，共傳出297碼，還有3次傳球達陣，傳球評分高達143.8分是本季新高。這場比賽結束後，拉克已經連續7場比賽傳出至少3次達陣，在史上僅落後布雷迪（Tom Brady）的連10場與曼寧（Peyton Manning）的連7場。

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小馬隊在這場比賽每一節都有達陣紀錄，第一節先靠著大碼數的棄踢回攻以及馬克（Marion Mack）衝球達陣開張。小馬明星接球員希爾頓（T.Y. Hilton）今天接球155碼是本場兩隊最高，同時也是個人本季新高。作為傳球目標9次全數接球成功，還有2次達陣。其中第二節的68碼接球達陣是本場出現最遠的一記接球。

pic.twitter.com/GMFAJMy9dq — Indianapolis Colts （@Colts） 2018年11月18日

在下一波進攻小馬再次得分，最後靠著菜鳥跑衛Jordan Wilkins衝出本場最遠的18碼，也順利達陣成功，將比分拉開到24：0。

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上半場泰坦兩度在三檔時先發四分衛馬里歐塔（Marcus Mariota）被擒殺，另外馬里歐塔還有一次傳球被抄截，雪上加霜的是馬里歐塔還在上半場終了前受傷退場，再也沒能回到比賽。最後泰坦趕在上半場最後一波進攻射門破蛋。

Mariota to Wilson. pic.twitter.com/YP2cj6f2ZE — Indianapolis Colts （@Colts） 2018年11月18日

第三節小馬隊再次靠抄截反攻，僅用54秒就完成達陣。下一波進攻又靠著連續的短傳與衝球拿下本場第五次達陣，將比分拉開到38：3，而拉克也在第四節剩12分鐘時就退場休息。這場勝利也讓拉克生涯對戰泰坦隊來到10勝0敗。