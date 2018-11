NFL》拉克持續高檔 小馬痛宰泰坦奪四連勝（影音）

小馬隊拉克。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕印城小馬隊今天在主場迎戰田納西泰坦隊,靠著狀元四分衛拉克(Andrew Luck)幾近完美的表現,以38:10大破泰坦隊,收下四連勝。

拉克今天傳29成功23球,共傳出297碼,還有3次傳球達陣,傳球評分高達143.8分是本季新高。這場比賽結束後,拉克已經連續7場比賽傳出至少3次達陣,在史上僅落後布雷迪(Tom Brady)的連10場與曼寧(Peyton Manning)的連7場。

請繼續往下閱讀...

小馬隊在這場比賽每一節都有達陣紀錄,第一節先靠著大碼數的棄踢回攻以及馬克(Marion Mack)衝球達陣開張。小馬明星接球員希爾頓(T.Y. Hilton)今天接球155碼是本場兩隊最高,同時也是個人本季新高。作為傳球目標9次全數接球成功,還有2次達陣。其中第二節的68碼接球達陣是本場出現最遠的一記接球。

在下一波進攻小馬再次得分,最後靠著菜鳥跑衛Jordan Wilkins衝出本場最遠的18碼,也順利達陣成功,將比分拉開到24:0。

The first @NFL touchdown of @jordanwilkins2's career! pic.twitter.com/VyOGNHBydF