NBA》KD、K湯聯手拿51分 勇士招牌武器消失吞3連敗

杜蘭特和K.湯普森合拿51分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨敗給排名倒數的獨行俠，今天客場作戰再次踢到鐵板，杜蘭特（Kevin Durant）和K.湯普森（Klay Thompson）聯手拿下51分，但勇士的招牌武器完全消失，全隊只投進5顆三分彈，最終以92：104不敵馬刺吞下3連敗。

勇士近期爆發內部紛爭，引發各界討論，由於柯瑞（Stephen Curry）和D.格林（Draymond Green）都進傷兵名單，一口氣少了2大主力坐鎮，讓衛冕軍陷入苦戰。

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今天勇士重整旗鼓前往馬刺主場踢館，一路上打得相當辛苦，全場最多陷入18分落後，勇士除了杜蘭特和K.湯普森分別有26分和25分進帳之外，Q.庫克（Quinn Cook）拿16分，全隊僅3人得分達分雙位數，與過往擁有兇猛火力的勇士完全無法相比。

勇士傲人的三分彈消失就是落敗一大關鍵，今天團隊外線命中率僅19.2%，勇士吞下3連敗期間，K.湯普森外線命中率為27投5中，而杜蘭特更是只有14投1中的悽慘表現。

馬刺此戰在指標數據都優於勇士，44.6%的投籃命中率、41.7%的外線準星，籃板數和助攻次數也都比對手多，其中艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）拿24分外帶17籃板，德羅森（DeMar DeRozan）收下20分9助攻6籃板，另有2先發球員也都有得分雙位數表現，馬刺終止近期3連敗低潮。

艾德瑞吉（左）拿24分外帶17籃板。（今日美國）