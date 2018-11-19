MLB》新約還沒簽 哈波新髮型先讓官網驚呆

哈波嘗試捲髮新造型。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟看板球星哈波（Bryce Harper）季後成為自由球員，未來情投何處尚未揭曉，然而哈波持續帶給球迷驚喜，頂著一頭捲髮新造型亮相，驚呆大聯盟官網。

哈波近年不斷嘗試新髮型，一度成為聯盟「甩髮哥」，大聯盟還為他整理了歷年的髮型紀錄，而哈波在季後再度「變髮」，在髮廊時還親民開直播與球迷互動，邊讓髮型師打理頭髮，邊回答球迷提問。

請繼續往下閱讀...

最後哈波燙了一頭蓬鬆卷髮，兩側頭髮依舊推短，哈波開心對著鏡頭展示新髮型，看起來相當滿意，妻子隨後也在社群分享了哈波的新髮型。

但大聯盟官網對於哈波的新造型，感到有點震驚，直呼哈波燙了捲髮，得真的看到才能相信，笑說哈波過去已經嘗試過許多狂野髮型，所以能預期得到他的實驗精神，但要真的做好百分之百的準備，看著新造型揭曉，真的挺困難的。

大聯盟官網還舉電影《布偶歷險記》的角色為例，認為是對哈波新造型的最貼切描述，最後搞笑總結，認為哈波燙髮這件事，比捲髮本身更令人吃驚，對於哈波始終做自己表達敬意。