MLB》新約還沒簽 哈波新髮型先讓官網驚呆

哈波嘗試捲髮新造型。(取自MLB)

〔體育中心/綜合報導〕聯盟看板球星哈波(Bryce Harper)季後成為自由球員,未來情投何處尚未揭曉,然而哈波持續帶給球迷驚喜,頂著一頭捲髮新造型亮相,驚呆大聯盟官網。

哈波近年不斷嘗試新髮型,一度成為聯盟「甩髮哥」,大聯盟還為他整理了歷年的髮型紀錄,而哈波在季後再度「變髮」,在髮廊時還親民開直播與球迷互動,邊讓髮型師打理頭髮,邊回答球迷提問。

最後哈波燙了一頭蓬鬆卷髮,兩側頭髮依舊推短,哈波開心對著鏡頭展示新髮型,看起來相當滿意,妻子隨後也在社群分享了哈波的新髮型。

但大聯盟官網對於哈波的新造型,感到有點震驚,直呼哈波燙了捲髮,得真的看到才能相信,笑說哈波過去已經嘗試過許多狂野髮型,所以能預期得到他的實驗精神,但要真的做好百分之百的準備,看著新造型揭曉,真的挺困難的。

大聯盟官網還舉電影《布偶歷險記》的角色為例,認為是對哈波新造型的最貼切描述,最後搞笑總結,認為哈波燙髮這件事,比捲髮本身更令人吃驚,對於哈波始終做自己表達敬意。

