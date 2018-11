NFL》踢球員誤大事 黑豹1分惜敗雄獅（影音）

雄獅二年級接球員Kenny Golladay。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕北卡羅來納黑豹今天做客底特律挑戰雄獅隊,儘管第四節成功兩次達陣,但是都未能拿下附加分,最後就以19:20,一分差惜敗給雄師。

黑豹一開場就靠著狀元四分衛牛頓(Cam Newton)五記成功傳球在內拿下達陣成功,但隨後一直到第四節都未能拿下分數,其中牛頓兩度在三檔時被擒殺,還有一次傳球被抄截。牛頓這場比賽37傳成功25次,共傳出357碼還有三次達陣。

請繼續往下閱讀...

不過黑豹隊踢球員Graham Gano並不在狀況內。第三節踢失一記34碼射門,第四節又踢失達陣附加分。而在這場比賽前他本季未曾踢失任何一記射門。

黑豹接球員摩爾(DJ Moore)這場比賽接了157碼是雙方最高,在比賽最後高難度的接球達陣讓黑豹看似可以立於不敗之地,但黑豹總教練里維拉(Ron Rivera)選擇不讓Gano上場踢附分,而打算以兩分轉換直接拿下比賽,但是牛頓最終傳球失敗宣告了黑豹的死刑。

GO DJ!!! THAT'S OUR DJ!!!! pic.twitter.com/AG2ACBm1N1

雄獅二年級接球員Kenny Golladay今天表現出色,共接了113碼,在第四節雙方13:13平手時完成超高難度的後仰接球達陣幫助球隊拉開分差。另外跑衛強森(Kerryon Johnson)這場一共跑了87碼,有一次衝球達陣。黑豹整場攻下387碼遠優於雄師的309碼,但最後還是苦吞敗仗。

WOW!



You have to watch this @kgxix touchdown. #OnePride pic.twitter.com/jnQmm8k6fw