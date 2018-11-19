NBA》里拉德轟40分擒巫師 拓荒者超車勇士登西部龍頭

拓荒者今客場踢館巫師，超車衛冕軍勇士┬登上西部龍頭。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今做客出戰巫師，靠著陣中一哥里拉德（Damian Lillard）爆砍本季新高40分，率隊以119：109踢館擊敗巫師終止2連敗，開季戰績11勝5負，超車勇士登上西部龍頭寶座。

才開賽拓荒者就反客為主，連續命中4顆三分球，打出19：8的攻勢，節末巫師回神還以一波13：0，才止住掉分，首節打完以7分落後拓荒者，次節拓荒者火力全開，單節狂轟30分，反觀巫師進攻卻出現大當機，僅得16分，中鋒「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）還因臀部酸痛退場，拓荒者在上半場打完就以62：41遙遙領先。

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易籃後，巫師追分心切，畢爾（Bradley Beal）和總教練布魯克斯（Scott Brooks）都相繼吃下技術犯規，不過比分差距依舊沒能縮小，拓荒者靠著諾基奇（Jusuf Nurkic）稱霸禁區，握有大比分領先，末節兩隊分差仍維持將20分，巫師也撤下主力提前讓比賽進入垃圾時間，隨後巫師板凳雖一度將比分追近，但最終仍難翻盤，終場拓荒者就在客場以119：109輕取巫師。

拓荒者里拉德在半場就砍下18分，也讓拓荒者早早確立領先地位，他今全場29投19中，豪取40分6籃板5助攻，另有1抄截，堪稱今日贏球的大功臣，麥考倫（CJ McCollum）則是拿下25分7籃板，諾基奇則繳出13分14籃板的「雙十」成績單。

里拉德（右）砍下本季新高40分。（USA TODAY Sports）

巫師沃爾（John Wall）今拿全隊最高24分還送出3計火鍋，歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）19分、波特（Otto Porter Jr.）13分等，此役共5人得分上雙，團隊13顆三分球也勝過拓荒者的11顆，不過罰球命中率卻慘不忍睹，21投僅10中竟不到5成，也成了此役的勝負關鍵。