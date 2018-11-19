NFL》國北內戰失誤滿天飛 熊隊擊退維京人（影音）

熊隊安全衛傑克森（Eddie Jackson）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕國聯北區一二名內戰今天熱鬧開打，不過雙方在這場比賽一共發生6次失誤，讓戰局顯得十分瞬息萬變，最終熊隊以25：22帶走勝利。

熊隊在這場比賽之前平均每場只被得19.4分，並列聯盟中第四低。今天他們在前三節都給予維京人極大壓力，讓維京人一直無法順利得分。熊隊自己則是靠著兩記射門和接球員米勒（Anthony Miller）一次精彩的飛撲接球達陣，在上半場結束前以14：0領先

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不過下半場兩隊發生不少失誤，熊隊四分衛Mitchell Trubisky在第三節快結束前傳球遭到抄截，讓維京人反攻並靠著射門破蛋。在下一波進攻時熊隊跑衛Tarik Cohen又發生掉球失誤，讓維京人安全衛史密斯（Harrison Smith）撿走，最後維京人又以射門將比分追到6：14。

維京人好不容易才追至一波球權的分差內，結果四分衛卡森斯（Kirk Cousins）卻發生要命傳球失誤被熊隊安全衛傑克森（Eddie Jackson）演出抄截回攻達陣，隨後熊隊再靠著Trubisky傳球成功完成兩分轉換，此時分差也來到了22：6。

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儘管維京人隨後兩波進攻都成功達陣，但是熊隊也有一記射門得分，終場比數為25：22，由熊隊帶走勝利。目前熊隊以7勝3敗在國聯北區依舊排名第一，而維京人5勝4負1和則排名第二。