NFL》國北內戰失誤滿天飛 熊隊擊退維京人（影音）

熊隊安全衛傑克森(Eddie Jackson)。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕國聯北區一二名內戰今天熱鬧開打,不過雙方在這場比賽一共發生6次失誤,讓戰局顯得十分瞬息萬變,最終熊隊以25:22帶走勝利。

熊隊在這場比賽之前平均每場只被得19.4分,並列聯盟中第四低。今天他們在前三節都給予維京人極大壓力,讓維京人一直無法順利得分。熊隊自己則是靠著兩記射門和接球員米勒(Anthony Miller)一次精彩的飛撲接球達陣,在上半場結束前以14:0領先

不過下半場兩隊發生不少失誤,熊隊四分衛Mitchell Trubisky在第三節快結束前傳球遭到抄截,讓維京人反攻並靠著射門破蛋。在下一波進攻時熊隊跑衛Tarik Cohen又發生掉球失誤,讓維京人安全衛史密斯(Harrison Smith)撿走,最後維京人又以射門將比分追到6:14。

維京人好不容易才追至一波球權的分差內,結果四分衛卡森斯(Kirk Cousins)卻發生要命傳球失誤被熊隊安全衛傑克森(Eddie Jackson)演出抄截回攻達陣,隨後熊隊再靠著Trubisky傳球成功完成兩分轉換,此時分差也來到了22:6。

