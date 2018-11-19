NBA》球員風波挺KD還是格林？ 勇士老闆處境尷尬

勇士近日驚傳茶壺風暴。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士近日戰績踢鐵板，球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）和D.格林（Draymond Green）還在場上起口角，掀起茶壺風暴疑雲，勇士老闆嚴正澄清，強調球隊不會在杜蘭特或D.格林之間作抉擇。

日前對快艇的比賽，杜蘭特和D.格林在場上發生口角，比賽結束後回休息室，雙方怒火仍繼續延燒，傳出D.格林直接開嗆，說勇士之前奪冠時，根本沒有杜蘭特，怒轟要杜蘭特滾蛋，隨後球隊以行為有害球隊為由，罰D.格林禁賽1場。

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由於勇士近日遭逢輸球與傷兵麻煩，加上杜蘭特季後有權跳脫合約，種種情況讓球團立場尷尬，而球隊內部風波除了有損士氣，也讓媒體有了大做文章的素材，讓勇士近況更顯愁雲慘霧。

勇士老闆Joe Lacob接受灣區媒體訪問時，強調內部的溝通問題，是每一間公司都會遇到的狀況，澄清球團是以中立立場處理此事，極力聲明球團是就事論事，而非針對球員個人，重申球隊不會在球員之間作出抉擇。

D.格林和杜蘭特一度在場上起口角。（資料照，美聯社）

「我已經看過、聽過那些人們正在談論的事了，說我們選了一個人、而不是另一個人。」勇士老闆說，重申球團作業絕無此事，永遠不會發生，強調球團處理事情，絕對是公事公辦，只罰D.格林一人禁賽絕非針對。

勇士老闆強調，不管是哪一家公司的雇員，他們都得遵守規範，做好雇員的工作，D.格林的行為超出球隊規範，這他本人也知道，所以一切的重點不在是「誰」做了什麼事，而是那件事情本身。

勇士老闆也說，D.格林完全理解這點，他們已經互傳簡訊，把話說清楚，彼此仍然維持很要好的關係，並再度重申不管在哪一家公司，個人的所作所為都代表著所屬組織，因此必須負起責任，也深信杜蘭特和D.格林往後會展現專業，完全不擔心。

兩位球員當事人陸續向美媒說明，彼此已經講開、好好談過，會繼續往前走，不打算再理會媒體的追問與猜測。《CBS Sports》認為，勇士老闆此番發言就是在試圖滅火，但只有時間能證明，這次的球員風波會對勇士造成多大的傷害。

杜蘭特和D.格林都說彼此已經講開，不打算再理會媒體。（資料照，美聯社）