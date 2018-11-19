NBA》遭逢執教最艱難連敗 勇士主帥：這才是真的NBA

勇士總教練對球員有信心。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天不敵馬刺吞下三連敗，近5戰狂輸4場讓出西部王座，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後坦言，球隊正經歷他執教至今最艱難的連敗，但能夠遭遇挑戰也是夢寐以求，

今年是柯爾在勇士執教的第5年，過去4季已經豪奪3座冠軍，但本季接連遭遇傷兵和球員內部問題，讓衛冕軍勇士開季表現不如預期，今天輸給馬刺後苦吞三連敗，總教練柯爾坦言，這是執教勇士至今，球隊在例行賽遭遇的最大難關。

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「喔對呀，但這也是我已經夢想了4年半的事，過去4季我們打得很順，（例行賽三連敗）這是我們遇過最艱難的處境。」總教練柯爾說，「這才是真正的NBA，我們過去幾年都不是在真正的NBA打球，我們都在作夢，現在我們得面對現實，得自己想辦法解決了。」

雖然球隊近日遭逢輸球與傷兵低潮，還傳出球星吵架風波，但總教練柯爾仍對球員們有信心，呼籲全隊每一個人，只要上場都必須全力以赴，彼此團結才能一起度過難關。

「每場比賽的48分鐘，都必須盡全力奮鬥、拚搏，我覺得我們今晚可能只努力了24分鐘，我們有幾波打得很好，我對於球隊在下半場的表現感到驕傲，拉回戰局、努力搏鬥。」柯爾說，但仍強調球隊必須拚搏全場、維持穩定表現、打得有目標，但他不認為球隊今晚對馬刺有做到這一點。