MLB》比賽太冗長不好看 美媒提出這些日常該改變

大聯盟比賽時間越來越長。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟比賽越來越長，雖然比上季例行賽場均3小時05分11秒還低，但依舊無法縮減至3小時內，美媒也針對冗長賽事提出建議。

《The Athletic》作家史塔克（Jayson Stark）對於提升比賽節奏有不少想法，比如設置時鐘倒數計時，其實過去聯盟有意導入球場，要求投手在壘上無人得在20秒內投球，不過因為太多因素大聯盟一直沒有實行，包括可能在壘上狀況不同，又或是計時的誤差，違規與否難以界定。

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《FanGraphs》的資料顯示，上季至少投140局的投手群中，每投出一顆球最長用時為費城人維拉斯奎茲（Vince Velasquez）的27.6秒，太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）和洋基的田中將大也都得花費27秒，文中引述一位不具名聯盟高層指出，設置30秒或許可能是較為人性的作法，「這只是我推測，畢竟你得設置一個不會影響太多人的規定，這樣才能達成協議。」

其次，史塔克認為或許可以限制球隊更換投手的次數，或是規定投手必須一旦上場要投固定出局數，畢竟大聯盟今年一整季更換投手的次數就已經超過1萬6000次，平均每場比賽超過7次，時間累積下來也是相當可觀；第三，上季平均每次啟動重播輔助判決的花費時間為1分23秒，用時並不長，倒是教練猶豫是否要挑戰和裁判戴上耳機的耗費時間更長。

史塔克最後還舉出減少教練上投手丘的次數、縮短換局的時間等可能，而此篇文章一出也引來網友熱烈討論，有球迷還提出好球帶大小或許也是一項因素，還有人說，乾脆給球員戴耳機，這樣還可以減少教練比畫戰術的時間。到底如何讓比賽過於冗長，訂定什麼樣合乎邏輯的規定，將是大聯盟季末需要思考的問題。