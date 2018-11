NBA》自備戰術板搶教練工作 湖人老將賽後挨罵（影音）

〔體育中心/綜合報導〕控衛老將朗度(Rajon Rondo)本季改披湖人戰袍,沒想到加盟紫金軍團才不到一個月,就因右手骨折受傷預計得缺席三到五週,朗度雖在今對上熱火之戰高掛免戰牌,求好心切的他還是在場邊拿著戰術板,邊朝隊友喊話,情緒激動到連湖人主帥都忍不住叫他閉嘴。

加入湖人大軍還不到一個月,老將朗度就在對上拓荒者一役弄傷右手,上周順利完成手術,不過卻僅能作壁上觀,但即使才開完刀沒多久,隨隊征戰客場的朗度仍十分積極投入比賽之中,手裡抓著戰術板扮起教練,不停朝著場上的隊友們喊話。

湖人總教練華頓(Luke Walton)在賽後受訪時,談起朗度在場邊積極指導球員一事,則表示自己認為朗度說的已經太多了,當下他就告訴朗度,如果他不想顯得特別突兀,他最好安靜點。

朗度隨後也搞笑地證實:「是的,教練叫我XX的閉嘴。」

而湖人今靠著「大帝」詹姆斯(LeBron James)全場猛轟51分的帶領下,以113:97成功踢館熱火,近6戰就拿下5勝,暫排西部第7。

