NBA》自備戰術板搶教練工作 湖人老將賽後挨罵（影音）

〔體育中心／綜合報導〕控衛老將朗度（Rajon Rondo）本季改披湖人戰袍，沒想到加盟紫金軍團才不到一個月，就因右手骨折受傷預計得缺席三到五週，朗度雖在今對上熱火之戰高掛免戰牌，求好心切的他還是在場邊拿著戰術板，邊朝隊友喊話，情緒激動到連湖人主帥都忍不住叫他閉嘴。

相關影片請點我

加入湖人大軍還不到一個月，老將朗度就在對上拓荒者一役弄傷右手，上周順利完成手術，不過卻僅能作壁上觀，但即使才開完刀沒多久，隨隊征戰客場的朗度仍十分積極投入比賽之中，手裡抓著戰術板扮起教練，不停朝著場上的隊友們喊話。

請繼續往下閱讀...

湖人總教練華頓（Luke Walton）在賽後受訪時，談起朗度在場邊積極指導球員一事，則表示自己認為朗度說的已經太多了，當下他就告訴朗度，如果他不想顯得特別突兀，他最好安靜點。

朗度隨後也搞笑地證實：「是的，教練叫我XX的閉嘴。」

而湖人今靠著「大帝」詹姆斯（LeBron James）全場猛轟51分的帶領下，以113：97成功踢館熱火，近6戰就拿下5勝，暫排西部第7。