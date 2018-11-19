日職》對於王柏融旅日 陽岱鋼：希望有好事發生

旅日球星陽岱鋼返台，19日在台北舉行記者會。（記者方賓照攝，資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕陽岱鋼在日職已是最具代表性的台灣打者，對於後輩王柏融有意旅日發展，他和大家一樣都很期待接下來會有什麼發展，笑說：「有好事發生就很好啊!」

儘管對自己今年表現並不滿意，陽岱鋼仍完成生涯百轟里程碑，且累計安打數達1091支，更超越賢拜陳大豐的1089支，成為在日職安打數最多的台灣球員。對此陽岱鋼謙虛地說：「在日本打球的選手蠻少的，打下那些數字，像是百轟，對我來說只是完成一個工作，過去就讓它過去，重點是往前看。」

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陽岱鋼也希望有更多台灣球員赴日發展，對於受到各界關注的王柏融行使旅外自由球員權利，他則說：「我覺得到明年球季還有很長時間，可以讓他慢慢去思考，不要那麼急著讓他有答案。」

「我們也不知道會發生什麼事情，就像你們（指媒體記者）也會很期待會是什麼球團去接觸他，我們也是啊，其實我想大家都是一樣的。」陽岱鋼說。

在去年底的亞冠賽，陽岱鋼擔任台灣隊隊長，和王柏融曾並肩作戰，當時就和他聊過旅外想法，也很關心他何時能夠出國發展。陽岱鋼更曾給王柏融建議，如果要旅外，選擇環境很重要，「最好是自己喜歡且住得舒服的地方，對於生活和比賽都有幫助」。