日職》用「辛苦」二字總結球季，陽岱鋼明年要把失去的搶回來

旅日球星陽岱鋼返台，今天在台北舉行記者會。（記者方賓照攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕對於今年球季，陽岱鋼坦言都沒有滿意的地方，也花了一些時間在腦中思考適合的用詞，最後他用「辛苦」二字總結今年，還說：「自己的守備位置從自己的雙手丟掉，當然明年一定要用自己的雙手搶回來。」

和巨人簽下5年合約，陽岱鋼今年走完第2個球季，卻和去年一樣都因傷影響出賽數，兩年都各只出賽87場。因此在今天的返台記者會，陽岱鋼坦言今年球季很辛苦，還以「爬樓梯」去形容自己的棒球生涯。

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「一直以來都很難爬。」陽岱鋼認為每一層的階梯顏色都不一樣，也象徵自己要面臨不同的挑戰，「我覺得很有挑戰，每年我都覺得很困難，但這讓我的人生顏色很不一樣，棒球人生也大不相同。」

就像今年球季後段，陽岱鋼也嚐到無法固定先發、必須坐板凳的命運，他坦言多少都會有些難適應，但他希望明年要努力用自己的雙手搶回來。「總不可能這10幾年都是順的，總會碰到一些大浪，要懂得去面對。」陽岱鋼說。

其實今年球季一開始，陽岱鋼覺得狀況調整得不錯，也認為今年應該能有些作為，「沒想到4月被觸身球砸中，一開始難免沮喪，但後來只能面對現實、向前看。」

陽岱鋼「岱我飛翔」計畫資助弱勢。（記者方賓照攝）