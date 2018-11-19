NBA》柯瑞不在就變路人球隊 數據證實他就是真大腿

勇士隊柯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊今天以92：104輸給馬刺隊，苦吞三連敗，西部龍頭寶座更拱手讓給拓荒者，外媒整理數據，發現勇士隊在少了柯瑞（Stephen Curry）以後，不僅7戰5敗，創下柯爾（Steve Kerr）執教以來最糟糕的紀錄，多項進攻數據上也比柯瑞在時還要糟糕很多，柯瑞對於勇士隊的重要性不言而喻。

《ESPN》整理數據發現，本季柯瑞缺陣的6場比賽，勇士隊只拿下2勝4敗，而柯瑞在的12場比賽拿下了10勝2敗。此外柯瑞在時平均單場得分為122.4，柯瑞不在時則是104.8，在場均與對手的分差上，有柯瑞在的場次為+10.6，柯瑞不在則是-3.0。而勇士隊招牌的三分球，本季在柯瑞不在時幾乎完全失靈，僅有32%的命中率，柯瑞在時則高達42%。

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ESPN整理本季勇士隊柯瑞在與不在的差距。（圖片取自推特）

勇士隊教練柯爾今天也在賽前受訪時指出，少了柯瑞，讓湯普森（Klay Thompson）難以找到外線空檔的出手機會。網友看到這則數據表示「誰說杜蘭特（Kevin Durant）比柯瑞還重要的？」、「很明顯勇士隊就是柯瑞的球隊，他早已讓這支球隊聚集起來好幾年了。」