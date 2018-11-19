電競》LCK震撼彈！ KZ不續約三位春季賽冠軍成員

KZ不與小花生續約。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕《英雄聯盟》韓國戰隊Kingzone DragonX（以下簡稱KZ），今天正式宣佈，陣中的輔助選手GorillA、AD選手PraY以及打野選手Peanut將會成為進入自由市場，未來KZ也不會與他們重新簽約。

KZ在官方推特上寫道：「我們要感謝這三位選手給了我們美好的回憶，我們真摯地希望他們未來的道路上只有好的事情。」

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隨著GorillA以及PraY這兩位下路選手成為自由選手，將會對自由市場造成衝擊，他們兩人也將吸引許多LCK甚至是其他國家聯盟的目光。而Peanut的動向則是早就有許多謠言出現，有一說就是他可能會回到老東家SKT。

這三位資深選手都是原ROX Tiger的成員，同時也是今年LCK春季賽的冠軍隊員，GorillA以他的領導能力以及球員管理能力聞名，PraY則是生涯一直以來都位在頂尖的AD選手之列，小花生Peanut則以侵略的打野風格聞名，這三位都是相當有經驗，而且戰功彪炳的選手。