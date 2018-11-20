胡智為遭光芒交易 下季轉戰印地安人

〔中央社〕美國職棒MLB官網報導，25歲台灣右投手胡智為遭球隊交易，從原本效力的坦帕灣光芒隊轉戰克里夫蘭印地安人。

報導指出，光芒交易胡智為，換來印地安人18歲新秀內野手特納（Gionti Turner），這是為了空出40人名單位置。印地安人隊換來胡智為之後，已將他加入40人名單。

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胡智為今年在大聯盟亮相5場都是後援，投13局、防禦率4.15。他球季大部分在3A出賽，24場出賽19場先發，在102.1局當中送出92次三振、28次四壞，防禦率4.66。

胡智為在社群網站上傳自己練習劍道的影片。他喜歡透不同領域的運動，增強投球實力。他前年訪台受訪時說過，太極拳使他培養心性，磨練耐性。

胡智為出身台中青棒勁旅西苑高中，2013年起旅美效力明尼蘇達雙城小聯盟，2015年透過交易轉戰坦帕灣光芒。

2016年胡智為在光芒2A的蒙哥馬利餅乾隊（Montgomery Biscuits）先發24場，防禦率2.59是所屬的南方聯盟最佳，當年入選未來之星明星賽。

胡智為最快球速可達98英里（158公里），招牌武器是變速球，去年首度登上大聯盟，連2季以後援投手的身份出賽，生涯還沒有在大聯盟先發。

胡智為旅美6年當中，一開始在小聯盟是以先發投手角色培養，但到2017年受命轉型為後援投手，這2季先發、後援兼顧，形同投手「工具人」，投球角色不固定。

胡智為轉戰印地安人後，將與台灣選手江少慶、朱立人、張育成同隊，一起為大聯盟舞台打拚。