NBA Live》林書豪得7分、1助攻 老鷹暫領先快艇

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 快艇 29 32 28 89 老鷹 34 30 32 96

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 3-6 1-3 0-0 1 0 0 0 0 7

第四節

快艇這節靠中鋒馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic）、L.威廉斯3罰全進，加上M.史考特投進三分，快艇打出8：0攻勢，反倒以97：96領先。暫停過後，普林斯灌籃得分，反超比分，接著又投進三分，蘭恩投進三分，老鷹以104：99領先。

第三節

易籃後，普林斯投進三分，史佩爾曼（Omari Spellman）、蘭恩、T.楊恩連拿分數，J.柯林斯連飆2科三分，普林斯投進兩分，老鷹領先至11分。T.楊恩再上籃得2分，J.柯林斯造成對手犯規，2罰全進，老鷹領先來到15分差。

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林書豪這節在剩下5分21秒上場，他在剩下2分51秒時，切入到禁區拋投得分，老鷹這時以91：77領先，快艇喊出暫停。林書豪接著投進三分，之後又切入到禁區投籃得分，可惜最後一波他沒投進三分球。三節打完，老鷹以96：89領先。

第二節

這節老鷹貝茲莫、T.楊恩聯手得分，一度領先8分，但快艇哈瑞爾連得5分，讓老鷹喊出暫停。快艇靠M.史考特（Mike Scott）三分追平，接著兩隊互有攻勢，吉爾吉斯亞歷山大、貝佛利連續得分，讓快艇領先4分。

老鷹隨後打出一波打出14：3的攻勢，快艇隨後靠T.哈里斯、L.威廉斯（Lou Williams）聯手追分，T.哈里斯在這節剩下1.7秒投進三分後，追至3分差。半場打完，老鷹以64：61領先。

林書豪這節是在剩下3分12秒時上場，目前上半場只有1次助攻的表現。老鷹得分最高是T.楊恩19分，戴德蒙11分。

快艇方面，T.哈里斯半場得17分，哈瑞爾也有12分。

老鷹新秀T.楊恩。（法新社）



快艇T.哈里斯。（法新社）

第一節

快艇靠T.哈里斯開節手感燙連拿9分，不過老鷹也靠新秀T.楊恩連得7分，包含一記四分打，貝茲莫、普林斯連拿分數，追至14：15暫時落後。

之後雙方互有攻勢，，T.楊恩造成對手犯規，2罰全進超前比數，但快艇靠葛托特、T.哈里斯聯手得分，老鷹則靠J.柯林斯（John Collins）連得6分。目前首節剩下4分09秒，老鷹暫時以24：22領先。

林書豪在首節剩下4分09秒上場，T.楊恩下場休息。快艇靠哈瑞爾（Montrezl Harrell）2罰全進追平，林書豪在剩下2分51秒時，反手上籃沒進。老鷹赫特（Kevin Huerter）飆進三分，戴德蒙 （Dewayne Dedmon）接獲老將卡特（Vince Carter）傳球灌籃得分。

快艇之後追分，哈瑞爾造成對方犯規2罰全進，M.史考特（Mike Scott）投進三分，追平比數。林書豪傳給戴德蒙投進中距離，之後他又傳給戴德蒙投進三分球，林書豪在第一節結束前錯失三分空檔。老鷹首節打完以34：29領先。

林書豪防守快艇哈瑞爾（右）。（今日美國）

林書豪（右）。（今日美國）

賽前

快艇先發球員：A.布萊德利（Avery Bradley）、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、T.哈里斯（Tobias Harris）、貝佛利（Patrick Beverley）、葛托特（Marcin Gortat）。

老鷹先發球員：貝茲莫（Kent Bazemore）、T.楊恩（Trae Young）、史佩爾曼（Omari Spellman）、普林斯（Taurean Prince）、蘭恩（Alex Len）

老鷹目前戰績3勝13敗，進期則是7連敗，排在東部倒數第二；快艇目前戰績10勝5敗，暫居西部第四。