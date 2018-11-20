MLB》印地安人牛棚弱 美作家：胡智為有望成頂尖後援

台灣旅美好手胡智為確定從光芒隊轉戰印地安人。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕台灣旅美好手胡智為確定從光芒隊轉戰印地安人，明年將拚開季25人名單。根據美國棒球數據分析網站「FanGraphs」撰文指出，胡智為若能提升速球品質、加上優異的變速球，可望能成為頂級後援投手。

胡智為今年賽季在3A先發、後援兩頭跑，整季繳出5勝7敗防禦率4.66的表現。他本季在大聯盟登板5場，共13局投球被敲7安，包含2轟，防禦率為4.15。

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「FanGraphs」作家Eric Longenhagen撰文指出，胡智為在2016年的未來之星時，他當時的球路尾勁很棒，有著94至97英哩的速球，還有一顆約80多英哩的變速球，這顆球接近本壘板時會完全突然消失。

該文提到，胡智為在今年大聯盟只出賽5場，而且他的球路尾勁減弱，速球約在91至94英哩，可到95英哩，搭配約80多英哩的變速球，他這顆球種有著螺旋球的變化軌跡。胡智為也有80多英哩的滑球、切球，還有約80英哩初的曲球。

胡智為本質上仍是先發投手，也有可能轉往牛棚投手，這將會使他的速球發揮作用。如果胡智為的速球品質提升，搭配著詭異的變速球，他有望成為頂級後援投手；但該文也說，胡智為明年賽季也有可能從3A擔任先發角色。

印地安人先發陣容完整，包含有塞揚強投克魯伯（Corey Kluber）、鮑爾（Trevor Bauer）、卡拉斯科（Carlos Carrasco）、克萊文傑（Mike Clevinger）等強投，球隊的先發防禦率3.39排在全大聯盟第3名。

但印地安人本季後援不穩，牛棚防禦率高達4.60排在全大聯盟第25名，終結者艾倫（Cody Allen）雖然有27次救援成功，但他的防禦率4.70創生涯最糟；而左投米勒（Andrew Miller）因傷僅出賽37場，防禦率也是偏高的4.24。

台灣旅美好手胡智為確定從光芒隊轉戰印地安人。（資料照，今日美國）

