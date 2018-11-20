NBA》J.理查森怒朝觀眾席扔鞋 熱火教頭力挺子弟兵

J.理查森遭聯盟判罰25000美金。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火昨天在主場迎戰湖人，熱火以113：97敗下陣來，在第四節J.理查森（Josh Richardson）沒有把脾氣控制好，一怒之下，將他的球鞋丟往觀眾席，為此聯盟也對J.理查森做出處分，對他開出一張2萬5千元美金的罰款。

第四節還剩6分40秒時，理查德森起跳準備扣籃，但他覺得被湖人隊的哈特（Josh Hart）犯規，球沒有放進籃框，J.理查森跌坐在地板時，他的左腳鞋子鬆了一下，隨後J.理查森將鞋子脫下後，在面前彈了一下鞋子，繼續比賽後不久，J.理查森被抓了個人第5次犯規，熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）準備將他換下場休息，此時J.理查森控制不了自己的脾氣，一怒之下把自己的球鞋丟向了觀眾席，隨後他被判了一個技術犯規並驅逐出場，今天NBA聯盟對他這個行為開出了兩萬五千元美金的罰款。

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「我當時陷入了困境，我沒有什麼想法，只是覺得很沮喪，但我不能讓這種情況發生。」J.理查森在受訪時說道，他表示會如此生氣是因為覺得被犯規，但裁判沒給哨聲。

熱火總教練史波斯查也站出來力挺子弟兵，「我同意J.理查森，不要把他的鞋子扔到看台上，這是不可接受的，但那球從我的角度來看，似乎有接觸。」教練史波斯查說道。