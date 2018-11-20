NBA》萎靡不振巫師解體？「雙槍」恐被擺上交易桌

開季低迷巫師考慮變陣，連陣中「雙槍」沃爾、畢爾都可能被放上交易桌。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開季不順的巫師，11月出好不容易拚到今夏迎來的中鋒「魔獸」豪爾德歸隊，卻仍難以解決差勁的防守問題，至今戰績僅5勝還吞下11敗，名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今指出巫師已經在考慮重整陣容，可能連「雙槍」沃爾（John Wall）、畢爾（Bradley Beal）都會被擺上交易桌。

巫師在2016-17賽季例行賽打出49勝33敗，創隊史38年來最佳季賽戰績；上季卻不進反退，以43勝39敗吊車尾晉級季後賽。不過，他們後場有沃爾、畢爾，今夏網羅豪爾德，以及小前鋒波特的成長有目共睹，開打前仍被看好能與公鹿、塞爾提克、七六人角逐東部龍頭。

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沒想到巫師開季的低迷卻跌破眾人眼鏡，前8戰僅拿1勝，創下自2012-13年以來最糟糕的開季表現，甚至一度與騎士、太陽等重建球隊並列聯盟墊底，而巫師低迷的原因除了進攻火力衰退外，防守不佳也是問題之一，至今場均失分116.9，在東部敬陪末座。

「巫師雙槍」沃爾（右）、畢爾（左）。（資料照，歐新社）

ESPN記者「沃神」沃納洛斯基稍早指出，巫師打算重整球隊陣容，原本陣中明星控衛沃爾和畢爾都是非賣品，甚至在雷納德（Kawhi Leonard）和J.巴特勒（Jimmy Butler）的交易案時，球隊都不願意割愛，不過開季至今低迷的戰績，卻迫使巫師不得不考慮做出改變。

而巫師之前雖然曾希望以波特（Otto Porter Jr.）和歐布瑞 （Kelly Oubre Jr.）為交易包裹來換球星組成「三巨頭」，不過這兩位提不起其他球隊的興趣，畢竟波特身上還背著3年8100萬美元的大約，而歐布瑞則是在今夏就能成為自由球員。