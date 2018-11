MLB》還沒搞定哈波 國民先簽鈴木清增添火力

鈴木清。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕根據知名記者Mark Feinsand和Ken Rosenthal在推特上透露,國民隊將用2年合約簽下過去兩個球季在勇士隊表現相當出色的捕手鈴木清(Kurt Suzuki)。



Kurt Suzuki deal with #Nationals is two years, $10M, sources say - $4M in 2019, $6M in 2020. Agreement first reported by @Feinsand.