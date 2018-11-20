MLB》還沒搞定哈波 國民先簽鈴木清增添火力

2018/11/20 08:43

鈴木清。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據知名記者Mark Feinsand和Ken Rosenthal在推特上透露，國民隊將用2年合約簽下過去兩個球季在勇士隊表現相當出色的捕手鈴木清（Kurt Suzuki）。

這筆買賣有望補上國民隊貧弱的捕手打擊輸出，同時填補威特斯（Matt Wieters）約滿離隊的空缺，去年國民全隊捕手貢獻出的OPS排在國家聯盟第14名。同時國民隊由於團隊薪資緊繃的關係，他們並沒有足夠資源去搶購像是葛朗多（Yasmani Grandal）這種大咖自由球員。

鈴木清在2017年的打擊三圍是0.283/0.351/0.536，有19發全壘打。今年球季他也打出了0.271/0.332/0.444、12發全壘打的成績。而鈴木清在明年的薪水是400萬美元、2020年將會是600萬美元。

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