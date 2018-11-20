MLB》還沒搞定哈波 國民先簽鈴木清增添火力

鈴木清。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據知名記者Mark Feinsand和Ken Rosenthal在推特上透露，國民隊將用2年合約簽下過去兩個球季在勇士隊表現相當出色的捕手鈴木清（Kurt Suzuki）。



Kurt Suzuki deal with #Nationals is two years, $10M, sources say - $4M in 2019, $6M in 2020. Agreement first reported by @Feinsand. — Ken Rosenthal （@Ken_Rosenthal） 2018年11月19日

這筆買賣有望補上國民隊貧弱的捕手打擊輸出，同時填補威特斯（Matt Wieters）約滿離隊的空缺，去年國民全隊捕手貢獻出的OPS排在國家聯盟第14名。同時國民隊由於團隊薪資緊繃的關係，他們並沒有足夠資源去搶購像是葛朗多（Yasmani Grandal）這種大咖自由球員。

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鈴木清在2017年的打擊三圍是0.283/0.351/0.536，有19發全壘打。今年球季他也打出了0.271/0.332/0.444、12發全壘打的成績。而鈴木清在明年的薪水是400萬美元、2020年將會是600萬美元。