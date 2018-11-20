NBA》詹皇為何離開騎士？ 厄文被交易是主因

詹姆斯不滿騎士球團交易厄文。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今年夏天離開騎士，轉戰洛杉磯湖人。根據《The Athletic》爆料，騎士去年夏天交易掉明星控衛厄文（Kyrie Irving）後，是詹姆斯離隊的主因。

《The Athletic》騎士隨隊記者Joe Vardon撰文指出，詹姆斯當時要求騎士別交易厄文，特別是塞爾提克，他還致電給騎士總管奧特曼（Koby Altman），對方曾跟他說不會交易厄文，但隨後厄文就被交易。

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詹姆斯的好友Randy Mims、保鏢Rob Brown拿著手機，給他看厄文被交易的新聞，當時還在簽名球衣的詹姆斯丟下筆，癱倒在椅子上。詹姆斯說，「當厄文被交易之後，每個人都知道，這是終結一切的開端。這不是秘密。」

詹姆斯暗示不覺得奧特曼有欺騙他，「你意識到那個時間點，奧特曼才剛剛被任命總管，他不是唯一執掌球團的人。」詹姆斯說，這也是為何前任總管葛瑞芬（David Griffin）離職的原因。

詹姆斯。（資料照，今日美國）

湖人後天將到克利夫蘭對上騎士，詹姆斯將面對老東家，他對此則說，「我回到我打了11年職業生涯的地方。」詹姆斯表示，「我有過精彩的時刻，也有一些不美好的時光。但是，總而言之，當你付出一切，不論是球隊、隊友、教練團，這些才是最重要的。」