NBA》傷勢不嚴重 雷佛特預計本賽季就能回歸

籃網後衛雷佛特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕11月13日籃網作客灰狼的比賽中，籃網後衛雷佛特（Caris LeVert）在第二節尾聲的一次防守，重摔倒地後，腳踝嚴重彎曲變形，這恐怖的一幕，嚇壞了在場的所有球員及球迷，經過檢查後，確定是腳踝脫臼，並不需要動刀，今天是雷佛特受傷後首度公開露面接受訪問。

「一開始我只知道我腳踝側邊扭傷了，一看才發現，完了搞砸了。」雷佛特跟記者述說他當時的心情，他表示受傷後他被帶到休息室，過沒幾分鐘，醫療人員就將他的腳踝「回歸原位」，那個過程也是他覺得最痛苦的時候，晚上他被送往醫院接受進一步檢查，得知沒有其他重大傷勢，他直呼：「太幸運了！原本應該更糟糕。」雷佛特說道。

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有許多球迷和球員都在社群媒體對他表示關心，對此雷佛特也對他們表達感謝並且表示對未來充滿信心「這一切都是有原因的，這不是一個非常非常非常嚴重的傷害，可能我打籃球的方式會有所不同，當我回來的時候，一定會成為一個更好的球員。」雷佛特說道。

本賽季是雷佛特突破性的賽季，這個賽季他已經有七場比賽得分超過20分，跟他在前兩個賽季相比，算是爆炸性的演出，這個賽季他場均得到18.4分，在得分、籃板、助攻和投籃命中率都創下職業生涯最高。

籃網團隊雖然還沒確定雷佛特的回歸時間，但他們預計他在本賽季就能康復回歸球場，期待雷佛特的歸來，看他是否能有更好的表現，幫助籃網奪下佳績。