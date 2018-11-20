羽球》王子維表態反東奧正名公投 周天成自錄影片盼保參賽權

王子維。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕國際奧會日前3度來函關切2020年東京奧運正名公投，台灣運動員這幾天陸續表態，繼舉重許淑淨、射擊林怡君後，羽球男單好手王子維昨日在臉書上發文，表態不支持正名公投：「身為運動員，我想讓全世界看到我們的努力，讓所有運動選手能夠好好專心準備賽事，留給我們一個發揮所長的舞台。」

而羽球男單一哥周天成先前曾自錄影片表達憂慮，希望體育界團結起來捍衛選手權益，並表示可能會在之後公布時間，號召粉絲與其他選手貼文，保障運動員出賽權。

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周天成在影片中表示：「發生了很多事情，特別是我們東亞青奧被取消的事情，其實很多選手擔心說會影響到自己亞、奧運參賽的權益，我相信每個選手也是會非常擔心，就算有那麼0.01%的機會會發生這種事，我們心裡也是有疙瘩……」

周天成說：「我還是希望不管是選手還是大家，以後有時候我們一起貼文去捍衛選手權益，這是我現在想要做、能夠做出來的，我們體育選手也是要站出來捍衛自己的權益，不然就跟奧會主席講的很像，我們如果被退出了是無法加入的情況，不管對我們或是未來年輕的選手，我想影響會是非常大的，甚至會影響很多人參加體育運動，所以我想藉這個機會讓體育界團結起來，希望可以做出一個凝聚的力量，去捍衛選手權益。」

周天成張貼影片：

王子維貼文：