NBA》手感發燙！沃克狂轟43分力退綠衫軍 黃蜂終止2連敗

沃克攻下全場最高的43分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今天在主場迎戰「綠衫軍」塞爾提克，上一戰攻下60分的黃蜂一哥沃克（Kemba Walker）此役手感持續發燙，單場狂轟43分，助黃蜂以117：112擊退綠衫軍，終止2連敗。

半節打完塞爾提克以56：54領先黃蜂，易籃後，綠衫軍後衛史馬特（Marcus Smart）投進3分球加上前鋒哈佛德（Al Horford）的暴扣得手，塞爾提克來到7分領先。不過黃蜂很快做出回應，前鋒巴頓（Nicolas Batum）與沃克連拿7分將比分追平。

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沃克決勝節獨拿21分，一夫當關。（美聯社）

比賽來到決勝節，沃克跳出來當英雄，遠投近切連拿7分，加上帕克（Tony Parker）的助威，黃蜂打出一波11：0攻勢。儘管綠衫軍後衛厄文（Kyrie Irving）與塔圖姆（Jayson Tatum）奮力追分，但仍無法抵擋沃克末節狂轟21分，終場黃蜂以5分之差，帶走勝利。

此役沃克攻下全場最高的43分，近2戰平均拿下51.5分，命中率高達58.9%，三分球命中率也有48.4%的高水準表現，狀態相當火燙。另外後衛蘭柏（Jeremy Lamb）與中鋒赫南高梅茲（Willy Hernangomez）分別挹注18、14分。綠衫軍方面以厄文攻下27分、11助攻為最佳。

厄文（右）攻下27分、11助攻。（美聯社）

沃克近2戰平均轟下51.5分，手感發燙。（美聯社）