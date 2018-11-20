NBA》騎士毫無招架之力 活塞輕鬆收下2連勝

活塞輕鬆收下2連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕戰績8勝6敗的活塞，今天在主場迎戰目前的聯盟爐主克利夫蘭騎士，活塞今天在葛瑞芬（Blake Griffin）以及卓蒙德（Andre Drummond）兩人各砍超過20分，領軍終場以113：102輕鬆收下2連勝。

第一節活塞就展現出強烈的企圖心，團隊命中率高達74%，卓蒙德在首節就拿下13分，帶領活塞第一節打完以38：27領先騎士；第二節騎士進攻大當機，直到時間過了5分鐘才拿下他們的第1分，活塞也趁著這個大好的機會，將比分拉開差距，半場打完活塞以66：46，帶著20分領先進入下半場。

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下半場騎士不僅沒將比分追近，反而還被活塞繼續擴大差距，第四節很快地就進入垃圾時間，騎士也無力回天，最終活塞以113：102在主場收下勝利。

卓蒙德拿下全場最高的23分16籃板3助攻。（美聯社）

今天活塞中鋒卓蒙德拿下全場最高的23分16籃板3助攻，葛瑞芬則為球隊貢獻21分12籃板5助攻，布拉克（Reggie Bullock）21分1籃板4助攻，R.傑克森（Reggie Jackson）13分3籃板4助攻。

葛瑞芬貢獻21分12籃板5助攻。（美聯社）

而騎士這邊，則是塞克斯頓（Collin Sexton）拿下全隊最高的18分1籃板4助攻，克拉克森（Jordan Clarkson）16分4籃板4助攻，胡德（Rodney Hood）12分1籃板3助攻，齊吉克（Ante Zizic）12分6籃板。

贏球的活塞下一場將到休士頓作客火箭，而輸球的騎士則是回到主場迎戰湖人，這也是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）轉披湖人戰袍後，首度回到騎士主場。