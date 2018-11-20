NBA》「字母哥」、布雷德索合砍52分 公鹿輾壓金塊

公鹿「字母哥」亞德托昆波（左）今拿29分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、布雷德索 （Eric Bledsoe）兩人今天在主場砍下52分，加上米德爾頓（Khris Middleton）關鍵時刻投進三分，幫助球隊以104：98擊敗金塊，公鹿仍暫居東部第二。

兩隊此戰打得難分難捨，末節剩下6分39秒時，2分落後的公鹿靠康諾頓（Pat Connaughton）、布雷德索打出8：0攻勢要回領先。但金塊靠G.哈里斯（Gary Harris）、約基奇（Nikola Jokic）聯手得分，追至2分差，最後剩下48.9秒，僅有2分領先的公鹿，前7次三分出手全落空的米德爾頓投進關鍵三分，穩住戰局，終場公鹿拿下勝利。

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亞德托昆波全場25投13中，拿下29分、12籃板、6助攻、2抄截的表現。布雷德索23分5籃板5助攻、外帶3次抄截，米德爾頓、布洛格登（Malcolm Brogdon）各得13分。

金塊方面，中鋒約基奇20分5籃板5助攻，J.穆雷（Jamal Murray）17分9助攻8籃板，G.哈里斯14分6助攻，畢斯利（Malik Beasley）12分，M.莫里斯（Monte Morris）10分。

公鹿布雷德索今得23分。（今日美國）

公鹿米德爾頓今投進關鍵三分。（今日美國）

金塊中鋒約基奇（右）此戰得20分、5籃板5助攻。（美聯社）