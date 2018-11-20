日職》外野競爭激烈 火腿爭取王柏融讓日網友大感意外

Lamigo桃猿王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今日宣布，日本火腿獲得和「大王」王柏融的優先議約權，將有30天可和他交涉加盟事宜。日本媒體《體育報知》也立即轉載這則消息，讓不少日本網友大感意外。

《體育報知》報導日本火腿獲得和王柏融的優先議約權後，引起不少日本網友討論，有日本球迷希望王柏融去羅德，認為新賽季的外野更加競爭；也有網友意外是火腿獲得優先議約權。一名網友說，日本火腿可能希望能像旅日好手陽岱鋼一樣，再度點燃人氣；也有網友說這可能會增加台灣觀光客。

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日本火腿今年賽季的主要三名外野手為快腿西川遙輝、近藤健介、大田泰示。其中，近藤健介是隊上的打擊王，本季繳出0.323、9轟、69分打點的表現，外野守95場、可打指定打擊；西川遙輝本季跑出44盜壘成功，連兩年、三度太平洋聯盟盜壘王。

此外，19歲超級新秀清宮幸太郎、杉谷拳士、松本剛、淺間大基等選手，本季都守過外野。清宮幸太郎守了12場外野、9場一壘手。不過，日本火腿的主戰一壘手仍是中田翔。

日本火腿2018賽季外野

選手 外野守備場次 打擊率 全壘打 打點 西川遙輝 139 0.278 10 48 大田泰示 101 0.274 14 59 近藤健介 95 0.323 9 69 松本剛 44 0.222 1 9 杉谷拳士 38 0.231 3 9 清宮幸太郎 12 0.200 7 18

西川遙輝。（資料照，記者林正堃攝）

近藤健介。（資料照，記者林正堃攝）

清宮幸太郎。（資料照，記者林正堃攝）

中田翔。（資料照，記者林正堃攝）