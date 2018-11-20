NFL》6次領先互換超激戰 公羊豪奪54分驚險擊敗酋長（影音）

高夫與馬洪姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕眾所矚目的週一美式足球夜由聯盟中並列9勝的洛杉磯公羊與堪薩斯酋長領銜演出，兩隊的攻防組都有超高水準的發揮，戰局十分膠著，一共有6次領先互換的局面出現。最後公羊靠著最後關頭兩記抄截鎖定戰局，以54：51結束這場混仗。

公羊隊在第一節就成功達陣兩次，開賽三波進攻都成功得手。而隨後酋長四分衛馬洪姆斯（Patrick Mahomes）展現高效率，並與明星接球員希爾（Tyreek Hill）有多次的成功配合，希爾這場球上半場就接了88碼。另外公羊也發生掉球失誤，酋長靠著明星跑衛杭特（Kareem Hunt）的21碼接球，僅9秒就反超比分。

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希爾為球隊接球達陣：

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不過在第二節終了前馬洪姆斯遭公羊隊明星防守截鋒唐諾德（Aaron Donald）擒殺並發生掉球失誤，讓公羊撿到球並達陣反超比分成23：17，但馬洪姆斯馬上在短短1分37秒內成功傳球5球，再度達陣為球隊追平。

唐諾德擒殺造成馬洪姆斯掉球：

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下半場兩隊防守互別苗頭，馬洪姆斯再次遭唐諾德（Aaron Donald）擒殺並掉球喪失球權，隨後公羊四分衛高夫（Jared Goff）自行衝球達陣成功。而馬洪姆斯靠著酋長另一名本場表現出色的明星邊鋒Travis Kelce接連接球成功追平比數。

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下一波進攻公羊再次靠著射門得分超前，結果馬洪姆斯在一檔就發生要命的傳球失誤讓公羊線衛Samson Ebukam抄球反達陣，讓比分拉開到40：30之差。但是上半場大殺四方的希爾再次跳出來，完成一球73碼的接球達陣，在這波進攻他一共接了84碼。

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此時輪到公羊四分衛高夫發生失誤，他遭到擒殺掉球結果被酋長防守邊鋒貝利（Allen Bailey）撿走達陣反超比數為44：40。

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高夫隨即重整旗鼓，用三次長距離傳球成功讓球隊僅花了1分39秒再度達陣。比賽來到最後兩分半，而馬洪姆斯再次靠著連續4次傳球成功硬是再次超前比分。

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沒想到高夫在下一波進攻中三球猛傳74碼，用58秒將比數扳成54：51。其中公羊邊鋒Gerald Everett致勝的40碼接球達陣最為關鍵。比賽最後關頭馬洪姆斯氣力放盡，兩波長距離傳球嘗試都以被公羊抄截做收，最後公羊成為聯盟中第一支十勝隊伍，僅吞一敗。