NFL》6次領先互換超激戰 公羊豪奪54分驚險擊敗酋長（影音）

高夫與馬洪姆斯。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕眾所矚目的週一美式足球夜由聯盟中並列9勝的洛杉磯公羊與堪薩斯酋長領銜演出,兩隊的攻防組都有超高水準的發揮,戰局十分膠著,一共有6次領先互換的局面出現。最後公羊靠著最後關頭兩記抄截鎖定戰局,以54:51結束這場混仗。

公羊隊在第一節就成功達陣兩次,開賽三波進攻都成功得手。而隨後酋長四分衛馬洪姆斯(Patrick Mahomes)展現高效率,並與明星接球員希爾(Tyreek Hill)有多次的成功配合,希爾這場球上半場就接了88碼。另外公羊也發生掉球失誤,酋長靠著明星跑衛杭特(Kareem Hunt)的21碼接球,僅9秒就反超比分。

希爾為球隊接球達陣:

不過在第二節終了前馬洪姆斯遭公羊隊明星防守截鋒唐諾德(Aaron Donald)擒殺並發生掉球失誤,讓公羊撿到球並達陣反超比分成23:17,但馬洪姆斯馬上在短短1分37秒內成功傳球5球,再度達陣為球隊追平。

唐諾德擒殺造成馬洪姆斯掉球:

.@AaronDonald97 is an ANIMAL.@samysosa_3 scoops it for six! pic.twitter.com/jB4q4wTajw