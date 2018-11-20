MLB》大聯盟名人堂新任20位候選人 李維拉、哈勒戴領銜

〔體育中心／綜合報導〕全美棒球記者協會今公布明年名人堂候選名單，新增20人擁有候選資格，由史上最終結者之稱的李維拉（Mariano Rivera）、已逝右投哈勒戴（Roy Halladay）、洛磯希爾頓（Todd Helton）、洋基佩提特（Andy Pettitte）等人領銜。

李維拉。（資料照，美聯社）

李維拉效力洋基19年期間，共下5座世界大賽冠軍，生涯累計652次救援成功、42次季後賽救援成功無人能敵，季後賽防禦率更僅0.70。

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哈勒戴於2003年在藍鳥隊時榮膺美聯塞揚、2010年在費城人又獲得國聯塞揚，2010年對馬林魚投出完全比賽，2010年國聯冠軍戰對紅人投出無安打比賽，生涯累積203勝105敗、防禦率3.38，卻不幸於去年11月墜機身亡。

哈勒戴。（資料照，美聯社）

洛磯「山神」希爾頓生涯15個球季，敲出369轟、1406打點，大聯盟自1900年來，只有19名選手在5000以上打席後，還能擁有3／4／5打擊三圍，希爾頓是其中之一。佩提特生涯同樣15個球季，繳出256勝153敗，防禦率3.85。

名人堂將在明年1月23日公布票選結果。候選人如獲得75%的選票，則可加入古柏鎮殿堂，至於得票率超過5%者，則擁有10年的候選資格。除了新入選20外，原先還有15人還在名單中，其中克萊門斯、邦茲已經第7次挑戰。

2019年名人堂新增20位候選名單：

安凱爾（Rick Ankiel）

貝伊（Jason Bay）

柏克曼（Lance Berkman）

賈西亞（Freddy García）

賈蘭（Jon Garland）

海夫納（Travis Hafner）

哈勒戴（Roy Halladay）

希爾頓（Todd Helton）

李利（Ted Lilly）

洛爾（Derek Lowe）

奧立佛（Darren Oliver）

奧斯華（Roy Oswalt）

佩提特（Andy Pettitte）

皮耶（Juan Pierre）

波蘭科（Plácido Polanco）

李維拉（Mariano Rivera）

特哈達（Miguel Tejada）

威爾斯（Vernon Wells）

尤克里斯（Kevin Youkilis）

楊恩（Michael Young）