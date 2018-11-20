MLB》將與40號王牌組左右護法 派克斯頓：我超興奮來紐約

派克斯頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕稍早洋基用頂尖潛力好手左投薛菲爾德（Justus Sheffield）、外野手Don Thompson-Williams、右投Erik Swanson，換來水手隊王牌派克斯頓（James Paxton），派克斯頓表示他非常興奮能加入洋基隊。

「我沒辦法更興奮了，」派克斯頓說。「來到紐約是一個絕佳的機會，我一直都對贏球很期待，還有期許表現出最棒的自己。我很期待成為這支夢幻般隊伍的一部份。」

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「我相信水手總管狄波托（Jerry Dipoto）跟很多球隊都進行過討論。」洋基總管凱許曼（Brian Cashman）說道。「在整個談判過程中他謹守紀律，這迫使我必須耐心等候，我們交換了很多不同的想法，希望兩個球隊都能得到他們想要的東西。」

根據凱許曼透露，水手堅持洋基送出農場最大物的薛菲爾德，另外也有消息指出水手也與太空人進行過談判，但太空人不願意送出農場最佳投手懷特利（Forrest Whitley），因此交易告吹。

「投手陣容是我們必須解決的關鍵問題，」凱許曼說。「派克斯頓正朝著正確的方向發展，我認為他證明了自己是相當優質的左投手。」

將成為水手隊一員的薛菲爾德：「當時我正在打高爾夫球。我看到凱許曼的電話號碼出現在我的手機螢幕上，我就知道我被交易道某個地方了，我感到非常意外。」

明年洋基開季輪值預計會是由塞維里諾（Luis Severino）、派克斯頓、田中將大、沙巴西亞（CC Sabathia）組成。派克斯頓現年30歲，本季先發28場繳出11勝6敗防禦率3.76，吃下160.1局投球，送出208次三振。