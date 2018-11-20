HBL》東山劉承彥被學長逼穿「王牌7」 首戰8抄截率隊大勝

東山王牌「賽德克勇士」劉承彥今拿13分、8抄截、6籃板與5助攻。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽今天在台北體育館熱血開戰。上屆締造隊史最佳第4名的東山高中，首戰靠著王牌「賽德克勇士」劉承彥以及陳緯、林信寬優異表現，以90：52大勝基隆商工。

劉承彥13分、8抄截、6籃板與5助攻；陳緯飆進6顆三分球，攻下22分；林信寬繳出22分、13籃板「雙十」成績單；魏莨哲10分、朱育君進帳14分。

請繼續往下閱讀...

東山是HBL新興勢力，過去2屆分別獲得第5、第4，期間陸續有白曜誠、邱子軒擔任陣中一哥，並穿上象徵王牌的7號球衣。如今，7號由171公分的劉承彥承接，他透露，「我上季穿4號，原本沒有打算換號碼，是邱子軒逼我穿上7號，希望我能扛起責任。」

劉承彥來自南投埔里國中，擁有剽悍的球風，是東山教練「螞蟻」廖覎鋕極力培養的後衛，從高一就進入12人名單。劉承彥期待自己能扛起隊長重任，逼自己變得更進步，目前是向今年瓊斯盃台灣白隊國手、國中學長林俊吉看齊。劉承彥笑說，「我希望有一天能比林俊吉強。」

東山王牌「賽德克勇士」劉承彥今拿13分、8抄截、6籃板與5助攻。（記者林正堃攝）

東山魏莨哲上籃得分。（記者林正堃攝）

基商陳緯拉下籃板球。（記者林正堃攝）