東奧正名投「不同意」才會剝奪選手權益 名球評一席話突破盲點

東京奧運正名公投近日引起正反兩方論戰。（資料照，記者陳鈺馥攝）

〔體育中心／綜合報導〕2020年東京奧運正名公投將在11月24日投票，近日許多運動員為了自身舞台，都出來表態不同意此次公投，但知名足球球評石明謹，今日在臉書發文指出，其實真的想用CHINESE TAIPEI比賽，就更不能投下不同意票。

石明謹在臉書上指出，體育圈的朋友最近在呼籲大家公投13案投下「不同意」票，其實是嚴重錯誤的行為。他指出，如果同意以Taiwan為名，申請加入國際運動組織，是一種政治干體育的行動，那麼「不同意」就是更嚴重的行為。

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理由是因為，「同意」表示中華奧會可以申請正名，但他們也可以不申請正名。如果投下不同意，則代表只能不申請正名，這才是真正的「政治干涉體育」。因此，在公投案第13案投下不同意票，才是會導致選手不能參賽的關鍵。

最後石明謹呼籲，如果要能夠繼續使用「CHINESE TAIPEI」參加國際賽事，就應該呼籲大家拒領公投票，讓本案不成立。那如果害怕領票人數會超過法定人數，那麼就應該要呼籲大家投下同意的選票，讓中華奧會有自由決定的空間，才不會發生政治干預體育，影響參賽選手權益的憾事發生。

知名足球球評石明謹在臉書上點出東奧正名公投盲點。（圖片取自臉書）