NBA》林書豪待老鷹沒機會讓人困惑 球迷向記者提問求解答

林書豪對快艇拿7分1助攻。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪本季來到老鷹沒獲得太多機會，不受教練團重用的他，關鍵時刻枯坐板凳，讓球迷都感到相當不解，還向主跑老鷹新聞的記者提問，林書豪該怎麼做才能更適合這支球隊。

美國知名運動網站《The Athletic》專門報導老鷹新聞的Chris Kirschner，日前開放球迷詢問關於球隊的任何問題，一名署名Alvin L.的網友就提到了林書豪該如何在不管是場上或是場下找到最適合的位置，以及本季至今表現可以拿到幾分。

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針對林書豪本季的角色定位，Kirschner指出其實這跟健康狀態有關，其實原本老鷹高層想過讓更有經驗的林書豪扛先發，帶領T.楊恩（Trae Young）從板凳起步學習，不過，林書豪傷癒歸隊並沒有百分之百恢復，因此讓T.楊恩挑大樑，林書豪本季至今都打替補。

至於林書豪場下與隊友的互動的狀況，Kirschner還以日前老鷹慘敗國王的例子，「他對於T.楊恩和其他年輕球員來說是個相當重要的存在，那時老鷹慘敗國王後，林書豪還在休息室講了一番話激勵大家，還聚集大家開聖經研討會，他在老鷹這支球隊備受尊重。」

老鷹今天主場帶著領先前進決勝節，林書豪卻在關鍵時刻板凳「坐好坐滿」，終場以119：127慘遭逆轉吞下苦澀8連敗，林書豪此戰僅上場13分鐘，6投3中拿7分傳1助攻，本季平均上場17.7分鐘拿10.1分2.8助攻，Kirschner在文末針對林書豪的表現給出「B」的分數。