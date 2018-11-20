全國桌球賽》洪子翔首度稱王 黃怡樺12度封后

洪子翔首度奪下全國男單冠軍。（桌協提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕107年全國桌球錦標賽今天落幕，合庫直拍橫打好手洪子翔在男單決賽以4:2力退一銀隊李佳陞，粉碎李佳陞「三冠王」美夢，生涯首度在全國賽封王﹔黃怡樺則在「合庫內戰」中以4:3逆轉擊敗林珈芝，第12度摘下全國女單后冠，再度豎立「黃怡樺障礙」。

2010年青奧銀牌洪子翔，前兩輪分別擊退智淵乒乓球館的鄭浩桓、彭王維﹔八強戰對上2014、16年兩度在全國賽奪冠的楊恆韋，以3:11、6:11、8:11連丟3局，沒想到第四局起風雲變色，洪子翔如大夢初醒，以11:8、11:8、11:8、11:4連下4局，演出大逆轉。

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死裡逃生的洪子翔，四強戰再以4:1解決松山家商小將戴茗葦，首度闖進決賽。

已拿下混雙、男雙冠軍的李佳陞，延續火熱手感，先後擊敗余承峰、黎昕祐、林學佑，四強戰再以4:0打敗2014年亞軍王泰崴，也是生涯第一次打進冠軍戰。

冠軍戰，洪子翔和李佳陞前四局平分秋色，關鍵第五局，李佳陞在10:8聽牌下連丟4分，士氣重挫，洪子翔隨後乘勝追擊，以11:5再下一城帶走勝利。

洪子翔奪冠後也提前拿到明年度國手資格，也是他第七度當選國手。

曾在全國賽締造女單9連霸的黃怡樺，近年來雖退居幕後擔任教練，實力仍在，她從16強起連續收拾2名國泰女將邱嗣樺、黃禹喬和青奧國手蘇珮綾﹔決賽面對首度闖進決賽的林珈芝，黃怡樺在局數2:3落後下強拉尾盤，以4:3扭轉乾坤，睽違4年後再度奪冠，也提前領到生涯第21張國手當選證書。

合庫女將黃怡樺拿下第12座全國女單冠軍。（桌協提供）