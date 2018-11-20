MLB》沒被交易好感動 太空人火球新秀發文感謝總管

懷特利感謝總管沒有將他換去水手隊。（資料照，法新社）

〔體中心／綜合報導〕水手隊今天把王牌左投派克斯頓（James Paxton）送往洋基隊，換取以潛力左投薛菲爾德（Justus Sheffield）為主的包裹，MLB記者摩洛西（Jon Morosi）爆料，水手隊是先與太空人隊談判失敗後，才與洋基隊交易，太空人隊拒絕的理由是不願意送出頭號投手新秀懷特利（Forrest Whitley），這名新秀得知此事後，特地在推特上向總管魯諾（Jeff Luhnow）道謝。

Thank you @jluhnow https://t.co/6FnpZqGK2e — Forrest Whitley （@ForrestWhitley） 2018年11月20日

懷特利太空人隊農場系統中排行第2的新秀，在百大新秀排行榜名列第8名，同時也是第1名的新秀右投，本季他曾因為違反小聯盟用藥規定遭禁賽50場，隨後在2A出賽8場比賽，他在8場的先發當中，投26.1局，送出34次三振，投出11次保送，被打擊率0.160，每局被上壘率則是0.99，防禦率3.76。他在秋季聯盟出賽6場，主投26.0局送出36次三振，7次保送，每局被上壘率為0.962，防禦率則為2.42。

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懷特利季末就曾被牽扯到瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的交易傳言當中，由於太空人隊需要捕手來填補陣中老將離去的空缺，當時記者摩洛西就指出，馬林魚隊的開價相當高昂，他們希望能夠拿到以太空人隊的頭號新秀外野手塔克（Kyle Tucker），或者是懷特利為主的包裹，但是這筆交易卻始終沒有成真。

瑞爾穆托。（資料照，美聯社）