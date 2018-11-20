羽球》小戴六大欺敵神技！ 網讚：只有她能擊敗她自己 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎，最為人熟知的就是她在球場上詭譎多變的打法，往往令對手招架不住《Shuttle Flash 2 - Official》剪輯出戴資穎的6大欺敵美技，讓人了解萬分球后的獨特魅力所在。

第六名，偽裝切球。透過時間差騙掉對手重心，同時將球推往反方向，被騙到的對手只能待在原地無奈看球落地。

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第五名，拋物線慢速吊球，不在第一時間於至高點放短，而是在揮拍過程當中再擊球放短，被這招騙到的對手，就算身體能夠反應，要接到球也完全來不及。

第四名，無預備反手推打。透過觀察對手的動作，無準備動作地以反手瞬間發力，將球直線推往後場深處，一舉欺騙對手得分。

第三名，第二時間網前放短。在放短球前先是做出接球動作，但不馬上擊球，待短暫的停頓後順勢擊出短球，讓對手無法反應。

第二名，二次假動作推對角，透過在前場第二時間，將球直接推往對角後場，讓對手無力招架，這是前印度球王陶菲克的獨門秘訣，戴資穎也使用得爐火純青。

第一名，反手滑拍，作者剪出戴資穎在丹麥羽球公開賽冠軍賽對上賽娜（Saina Nehwal）的一球，當時戴資穎秀出完美的背後反手滑拍，讓球讓賽娜只能眼睜睜看著球落地，絲毫沒有反應過來。這球更讓主播大喊太神奇。