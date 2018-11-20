美日對抗賽》MLB球員根本來玩的！日本球評點出負面效應

美職明星隊在交流賽拿1勝。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日、美職明星隊進行6場交流賽，地主日本隊拿下5勝1敗的成績大獲全勝，不過，名球評張本勲認為並不需要為這樣的結果感到開心，「MLB球員就像是來玩的啦！」而且可能會有其他負面效應。

日本棒球評論家日前出席TBS節目「Sunday Morning」談到了剛結束的日美交流賽，雖然MLB號稱明星隊，但事實上並沒有派出最好的球員，而是一堆年輕人，張本勲指出，這樣的情況可能也會想之後日本球員出賽的意願。

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日美交流賽睽違4年後再次舉辦，從11月9日展開6場賽事，美職明星隊確實沒派出最豪華陣容，打者較多是剛打出成績的年輕球員，原本今年表現搶眼的國聯MVP耶利奇（Christian Yelich）無疑是名單中一大亮點，但最後他因賽季結束想休息而辭退，投手群則以牛棚投手為主。

張本勲認為，「大聯盟球員就像是來旅遊的，他們派年輕球員來玩順便打比賽，我想也是想讓他們累積經驗啦！」

日本隊此次成績力壓美職球員，不少球員的出色演出也引起網友討論，軟銀重砲柳田悠岐的賣力打擊姿勢還一舉躍上大聯盟官網，領軍的教練馬丁利（Don Mattingly）也大讚橫濱DeNA投手山崎康晃的投球相當犀利。

日職明星隊5勝1敗力壓美職隊。（資料照，美聯社）

日本球迷為地主隊加油。（資料照，美聯社）