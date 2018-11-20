羽球》收到「穎迷」心意 小戴道出內心無限感動

戴資穎在IG分享收到球迷卡片。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎時常在個人社群媒體分享生活點滴，今天她在Instagram秀出「穎迷」製作的卡片，感性道出收到每一份球迷心意的真實心聲。

擁有高人氣的戴資穎，嚴禁球迷花錢買禮物，因此有不少「穎迷」們紛紛自製卡片，小戴就在Instagramg分享球迷的心意，有一位來自宜蘭中興國小的學生還描繪出羽球的圖案，感謝小戴送球拍和球鞋給他們善舉，同時為她之後的比賽加油，讓小戴感動不已：「簡單的話語，是繼續前進的動力。」

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小戴也向其他送上卡片的球迷致意，「看見熟悉的字，聽見熟悉的聲音，即使沒見上面，也都感覺在身邊，謝謝妳們。」還有球迷以小戴最愛的小小兵為主題，做出禮物盒的造型，讓小戴相當高興。

小戴感性的說道：「每一個勝利，都不是理所當然，獲勝的那一刻，沒有過什麼令我太深刻的印象，但在穎迷手中紀錄的每一刻，看起來都是這麼的不可思議，這麼的讓人雞皮疙瘩，我可能創造了無數的紀錄，未來我們還會有更多的回憶，是你們陪我一起走過，這些才是最珍貴的時刻，一起享受那當下的感動和喜悅。」小戴最後說道：「這些都是言語無法形容的感動，對吧？」

小戴IG限時動態放上球迷送的卡片。（取自IG）

小戴IG限時動態放上球迷送的卡片。（取自IG）

小戴IG限時動態放上球迷送的卡片。（取自IG）

小戴IG限時動態放上球迷送的卡片。（取自IG）