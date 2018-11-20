HBL》「雙山」南山、泰山旗開得勝 贏球過程卻大不相同

南山陳冠中上籃得分（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽，今日在台北體育館點燃戰火，D組備受矚目的「雙山」南山高中、泰山高中雖都旗開得勝，但兩軍贏球過程截然不同。

即使今夏在各大盃賽的狀況與過往有段落差，南山來到主戰場HBL仍調整至不錯的狀況，替補上陣的菜鳥彭冠綸、高三195公分的中鋒張兆辰皆攻下18分，隊長李沛澄13分，陳冠中進帳14分，團隊更靠著凶悍防守，逼得對手新榮高中發生33失誤，南山以103：47大勝。

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泰山被預期有望取得C組第一，但首戰卻贏得險象環生，好在末節有拉開差距，以95：87擊敗后綜高中。泰山菜鳥徐宏瑋生涯HBL首戰就攻下20分，搭配身高逾190公分的陳昭群17分、14籃板，以及謝承諳16分、11籃板。

至於黑衫軍有本屆第一長人208公分的卜聿揚受制於對手「以快制高」，僅拿到3分、5籃板及3阻攻。

南山陳力生傳球給隊友（記者林正堃攝）

南山林心翔上籃得分（記者林正堃攝）

泰山長人卜聿揚僅拿到3分、5籃板及3阻攻（記者林正堃攝）

泰山菜鳥徐宏瑋生涯HBL首戰就攻下20分（記者林正堃攝）

泰山陳昭群陳昭群17分、14籃板（記者林正堃攝）

后綜李齊外線出手得分（記者林正堃攝）