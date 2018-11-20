NBA》林書豪3支潛在下家？ 美作家提交易包裹建議

林書豪本季轉戰老鷹都以板凳出發。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹本季重點栽培對象為T.楊恩（Trae Young），林書豪角色逐漸被邊緣化，苦無發揮機會之下，美國網站作家特別撰文，建議老鷹可以嘗試發動交易，文中還列出了3支潛在下家以及可能的包裹內容。

《FanSided》旗下報導老鷹新聞的子網站「Soaring Down South」作者葛斯特（Chris Guest）指出，老鷹讓菜鳥T.楊恩無限發揮，卻讓傷癒復出的林書豪現在處於相當「奇怪的處境」，或許老鷹可以選擇策動交易，給彼此更好的機會。

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文中點出的第一個選擇正是太陽，過去也有傳聞指出林書豪前進鳳凰城會是最佳解，畢竟太陽在控衛戰力相當薄弱，老鷹可以推林書豪加上中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）的組合，換來大前鋒R.安德森（Ryan Anderson）加上小前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）。

魔術同樣陣中也欠缺控衛好手，可以藉由交易網羅林書豪及得分後衛多希（Tyler Dorsey）加強後場深度，將中鋒莫茲戈夫（Timofey Mozgov）、大前鋒伊沃度（Wesley Iwundu）和佛雷瑟（Melvin Frazier Jr.）送到老鷹。

文中列出的第3個潛在下家為七六人，老鷹有機會以1換2得到控衛佛爾茲（Markelle Fultz）和得分後衛柯爾馬茲（Furkan Korkmaz），雖然佛爾茲為2017年選秀狀元，但新人球季就因肩傷出賽場次並不多，還衍生出奇妙的投籃問題，葛斯特認為，佛爾茲顯然不是七六人的未來基石，因此建議老鷹和七六人互換後衛。

林書豪本季至今打17場，平均每場打17.7分鐘拿10.1分2.8助攻，今年來到合約年，不管林書豪今年球季是否會繼續待在老鷹，都得努力繳出成績以追求下一張合約。