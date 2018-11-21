NBA》確定掰了騎士！「神經刀」尋求交易正式離隊

J.R.史密斯確定將與騎士分道揚鑣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今年賽季少了招牌球星詹姆斯（LeBron James），開季打來僅2勝13敗，戰績全聯盟墊底，悽慘的戰績也讓騎士休息室氣氛詭異，沒想到今天稍早又傳出陣中老將「神經刀」J.R.史密斯（ J.R. Smith）確定正式離隊，將不會再為騎士出戰。

騎士球團今在官網上宣布，已與J.R.史密斯達成共識，讓他正式離隊、不再代表騎士出賽。有消息人士指出目前他們並不考慮買斷J.R.史密斯，而是在尋求把他交易出去的可能。

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本季J.R.史密斯基本上已經退出騎士的輪換陣容，他本人也是因為對上場時間感到不滿而萌生離開的念頭，他在本月初就曾主動表示自己希望能被交易出去。

從J.R.史密斯上季的上場時間和表現來說，他平均每場比賽上場28分鐘，三分球命中率38%，狀態維持的算不錯，但開季後騎士顯得毫無競爭力，球團在10月就先炒了主帥泰倫魯（Tyronn Lue），又把老將冰起來，似乎準備進入重建期。

昨騎士在客場不敵活塞後，J.R.史密斯在受訪時就曾談起到球隊本季感覺像是在擺爛。

「我認為球隊的目標不是贏球，目標不是我們出場比賽盡可能去獲得更多勝利，」J.R.史密斯說道，「我覺得球隊現在就是鍛煉年輕球員然後看能不能得到樂透籤，這就是球隊的目標。」

昨在訪問中J.R.史密斯也直接表示，如果騎士總是以這樣的方式來打球，那麼他沒有興趣繼續在這樣的球隊效力。

「如果球隊的目標不是去競爭、去贏球，那我不會想留下。」J.R.史密斯說道。

J.R.史密斯。（資料照，美聯社）