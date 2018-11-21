日職》曾獲單月最佳新秀 教士竟把單季20轟砲手賣給巨人

教士將三壘手維亞努威瓦，賣給日本職棒讀賣巨人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士新秀三壘手維亞努威瓦（Christian Villanueva）本季打出20轟的表現，還獲得國聯單月最佳新秀，但根據知名記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，教士球團將把他賣給日本職棒讀賣巨人。

現年27歲的維亞努威瓦本季出賽110場，繳出20轟、46分打點、打擊率0.236表現，整體攻擊指數（OPS）為0.750，不過他在351個打數吞下多達104次三振。

請繼續往下閱讀...

維亞努威瓦曾在美國時間4月3日的比賽中，對洛磯上演單場三響砲，打進5分打點。他在4月份以8轟、19分打點，獲得該月國聯最佳新秀。不過維亞努威瓦在8月下旬因手指骨折，球季提前報銷。

大聯盟官網報導，維亞努威瓦原是教士新賽季三壘手的候選人之一，但如今球團把他賣掉，為了增強內野深度，一壘手邁爾斯（Wil Myers）將可能改守三壘，他有可能是新賽季開幕戰三壘手。

讀賣巨人洋砲麥基（Casey McGehee）今年球季後宣布退休，如今獲得維亞努威瓦，盼能填補球隊打擊火力。

教士將三壘手維亞努威瓦，賣給日本職棒讀賣巨人。（資料照，法新社）