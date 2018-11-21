MLB》美媒所選年度新秀第一隊 大谷以DH入選

2018/11/21 09:27

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕權威棒球媒體《今日美國》在稍早選出了他們心目中的年度新秀第一隊，該名單是由九位打者與七位投手所組成，其中的大谷翔平以指定打擊的身分入選。

文章中提到，大谷的0.925 OPS排在所有新秀中第一，還有著聯盟中眾多強打者中數一數二的力量，另外在超過350個打席的球員中大谷也高居第九。而大谷也是《棒球美國》所選出的年度最佳新秀。今年大谷有著22轟、10次盜壘成功、打擊三圍0.285/0.361/0.564的優異成績。

完整名單如下：

捕手：費城人阿法洛（Jorge Alfaro）

一壘手：洋基維特（Luke Voit）

二壘手：光芒溫德（Joey Wendle）

三壘手：洋基安杜哈爾

游擊手：洋基托瑞斯

中外野手：紅雀貝德（Harrison Bader）

外野手：勇士阿庫尼亞（Ronald Acuna）、索托（Juan Soto）

指定打擊：天使大谷翔平

先發投手：道奇畢爾勒（Walker Buehler）、紅雀佛雷爾提（Jack Flaherty）、皇家凱勒（Brad Keller）、天使巴利亞（Jaime Barria）、巨人羅德里奎茲（Dereck Rodriguez）

後援投手：費城人多明格茲（Seranthony Dominguez）

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