MLB》賣給洋基王牌左投後 水手又想送走明星游擊手？

2018/11/21 10:15

席古拉與邁爾斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手隊休賽季動作頻頻，繼交易走主戰捕手祖尼諾（Mike Zunino）、昨天又將王牌左投派克斯頓（James Paxton）賣到洋基隊後，稍早又被爆料正在與教士討論兩位明星球員的交易。

根據知名記者Ken Rosenthal的推特透露，水手跟教士隊已經進行了有關於今年入選明星賽的游擊手席古拉（Jean Segura）、右投手李克（Mike Leake）和入選2016明星賽的邁爾斯（Wil Myers）的交易，不過李克的合約中還有交易否決權，會是這筆買賣能否成行的一個不定因素。

水手隊與席古拉還有5780萬美元的合約，另外李克則是3100萬，但其中會有900萬是紅雀隊支付；而邁爾斯與教士還有6400萬美元的合約。在總金額上仍有一段差距，因此這筆交易距離完成還需要相當多的討論。另外洋基先前曾與水手討論有關席古拉的交易，但最後未能成功。

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