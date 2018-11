MLB》賣給洋基王牌左投後 水手又想送走明星游擊手？

席古拉與邁爾斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕水手隊休賽季動作頻頻,繼交易走主戰捕手祖尼諾(Mike Zunino)、昨天又將王牌左投派克斯頓(James Paxton)賣到洋基隊後,稍早又被爆料正在與教士討論兩位明星球員的交易。

根據知名記者Ken Rosenthal的推特透露,水手跟教士隊已經進行了有關於今年入選明星賽的游擊手席古拉(Jean Segura)、右投手李克(Mike Leake)和入選2016明星賽的邁爾斯(Wil Myers)的交易,不過李克的合約中還有交易否決權,會是這筆買賣能否成行的一個不定因素。

#Padres have discussed a trade with #Mariners in which they would acquire SS Jean Segura and RHP Mike Leake for OF Wil Myers, sources tell The Athletic. Leake would need to waive his no-trade clause for deal to occur, and also is weighing other potential options, one source says.