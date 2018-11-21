羽球》大讚戴資穎今年宰制力 中媒提醒仍要小心瑪琳

世界球后戴資穎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎問鼎超級500系列香港羽球公開賽三連霸之路，接連碰到世界冠軍，雖然最後4強面對日本奧原希望因傷退賽，但戴資穎8站巡迴賽闖入冠軍戰並收下6冠2亞，還是讓中媒大讚球后今年勢不可檔，不過同時也警告小戴，還是要注意西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）。

中媒《新浪體育》撰文指出，若要選出2018羽壇最具宰制力的選手，那絕對非世界球后戴資穎莫屬，小戴今年打進8站巡迴賽冠軍戰，就拿下6冠2亞佳績，其中超級1000系列的全英、印尼公開賽兩冠，更是含金量十足。

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此外，小戴還擊敗中國新星陳雨菲收下亞錦賽金牌，又橫掃印度一姐辛杜拿到雅加達亞運金牌。唯一可惜的是，小戴在年度最重要的世錦賽中，爆冷不敵何冰嬌止步八強。

《新浪體育》指出在如何拿下大賽冠軍方面，小戴可能得好好向在世錦賽奪金的「世界冠軍」瑪琳學習，儘管這位西班牙女將已不如以往強勢，今年也只拿到中國和日本公開賽兩座冠軍，不過她在大場面宰制力依舊強悍，加上世錦賽冠軍加持，可說仍是東京奧運的奪冠大熱門。

西班牙前球后瑪琳。（資料照，法新社）

戴資穎雖然有腹肌拉傷疑慮，不過這次選擇提前退出香港公開賽避免傷勢加劇，面對12月12日展開的年終賽將能獲得3週時間好好調整，來力拚本季個人第9冠，挑戰締造女單單季新紀錄。

戴資穎（後）退賽後向對手奧原希望（前）握手致意。（歐新社）